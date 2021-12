Dois homens são mortos a tiros em Feira de Santana

Dois homens foram mortos a tiros na noite desta sexta-feira, 22, e na madrugada deste sábado, 23, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

De acordo com o Acorda Cidade, na noite desta sexta um homem identificado como Euller Pereira Moura foi morto por por volta das 22h, quando dois homens invadiram a residência, na Via Local G, na Expansão do Conjunto Feira IX, onde ele estava a atiraram.

A polícia informou que a vítima estava com um documento falso no nome de Ítalo Luis Silva Nascimento. Ainda não se sabe a autoria e motivação do crime.

Já na madrugada deste sábado um homem, ainda sem identificação, foi morto na Rua Pantanal Vamp, no bairro Gabriela. Ele foi executado com vários tiros na cabeça. Não há outras informações sobre o caso.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

