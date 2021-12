Dois homens são flagrados com armas e munições na BR-242

Dois homens foram presos na segunda-feira, 27, ao serem flagrados com armas e munições em uma motocicleta na BR-242, próximo à cidade de Ibotirama (distante a 653 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla estava numa moto no km 585 da rodovia quando foi abordada. O condutor não possuía habilitação e se recusou a fazer o teste com o etilômetro.

Além das espingardas calibre 28, foram apreendidos cinco cartuchos intactos e bebidas alcoólicas em embalagens de refrigerante. Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Ibotirama/BA.

