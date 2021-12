Dois homens são assassinados em Vitória da Conquista

Dois homens foram assassinados na noite de terça-feira,18, no município de Vitória da Conquista (distante 512 km de Salvador). De acordo com a Polícia Civil, Cleiton de Jesus Pessoti, 21 anos, foi atingido com golpes de faca em várias partes do corpo. O crime ocorreu por volta das 21h na Avenida Itabuna. O jovem morreu no local.

Já o segundo crime aconteceu no bairro da Patagônia. Um homem negro ainda não identificado foi morto a tiros. Ele chegou a ser socorrido pelo Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, mas não resistiu aos ferimentos.

As vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal (IML). Autoria e motivação dos crimes ainda são desconhecidas.

