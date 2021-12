Dois homens são assassinados em Santa Quitéria

Um homem e um adolescente foram assassinados, nesta segunda-feira, 22, no povoado de Santa Quitéria, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O crime aconteceu por volta das 3h40, em uma casa na estrada do Coqueiros no bairro do Papagaio.

Wellington Lima de Jesus, 25 anos, foi atingido nos braços e tórax. Ele era padrasto de L. B. S. C., 16 anos, que tinha marcas de tiros no tórax, na nuca e mãos. As vítimas estavam dormindo quando foram executados, de acordo com informações do site Acorda Cidade.

Ainda segundo o portal, a suspeita é que o adolescente fosse alvo de criminosos. O caso é investigado pela polícia.

