Dois homens são assassinados a tiros em Feira de Santana

Dois homens foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira, 28, em Feira de Santana. O crime ocorreu por volta das 2h40, na região do conjunto Feira VII.

As vítimas foram encontradas pela polícia com perfurações nos membros superiores, no interior de um banheiro, segundo informações do site Acorda Cidade. Os dados iniciais são de que os homens seriam irmãos.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a retirada dos corpos para o processo de necropsia.

adblock ativo