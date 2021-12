Dois homens são assassinados a tiros em Feira de Santana

Dois homens foram assassinados a tiros na noite do sábado, 15, na cidade de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Ainda não há informações sobre autoria e motivação dos crimes.

De acordo com informações do site Acorda Cidade, Wanderson dos Santos Almeida, de 31 anos, o “Fofão”, foi morto às 21h30 em uma casa na qual funcionava uma barbearia. Ele residia no bairro Ponto Central.

A segunda vítima, Paulo César dos Santos Barbosa, conhecido como Paulinho do Lava a Jato, 21, foi executado por volta das 21h30, na mesma região onde morava.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a polícia, mas não obteve retorno.

