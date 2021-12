Dois homens morrem intoxicados depois de cavar cisterna na Bahia

Os trabalhadores Antônio Carlos Santos Moniz, de 47 anos, e Flávio Silva Damasceno da Silva, 40, morreram intoxicados na tarde de sexta-feira, 5, após cavar uma cisterna no Distrito de Upabuçu, zona rural do município de Itiruçu (a 346 quilômetros de Salvador). O acidente aconteceu dentro de uma fazenda, por volta das 15h, após o gás de uma bomba d'água vazar.

Segundo o blog Itiruçu Online, os trabalhadores acharam água depois de ter cavado cerca de 17 metros. Sem usar baldes para retirar a água, eles conseguiram a bomba com o proprietário do local. No momento em que um descia o buraco, o gás da bomba escapou, fazendo-o cair sobre o outro que estava no fundo da cisterna, morrendo os dois no local.

Ainda de acordo com o blog, as vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 2h deste sábado, 6. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jequié, onde vão passar por perícia antes de serem liberado.

