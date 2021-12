Dois homens morrem em confronto com a PM em Simões Filho

Dois homens morreram e três foram presos em Simões Filho após um confronto com a Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira, 25.

Em nota, a PM afirma que uma perseguição foi iniciada por volta das 3h30, após receber uma denúncia sobre a presença de suspeitos de roubo de carros e tráfico de drogas numa casa abandonada na região de Aratu. Viaturas da 22ª Companhia Independente da PM foram encaminhadas.

Lá, conforme o comunicado da polícia, as guarnições foram recebidas a tiros, no revide, dois dos suspeitos foram baleados e socorridos para o hospital do município, onde não resistiram aos ferimentos. Outros três foram presos.

Com o grupo foram apreendidos dois revolveres calibres .38 e 32, um tablete de maconha prensada, 177 trouxinhas de maconha, seis celulares, vários cartões de crédito, um Gol prata, um Corsa cinza e um Siena preto roubado na noite anterior, no centro de Simões Filho.

Os presos e todo material aprendido foram encaminhados para a 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho.

Violência

A "guerra" entre Polícia e Bandidos tem causado momentos de terror em Simões Filho. Na manhã desta terça, 24, três ônibus foram incediados e um atacado a tiros, por conta da morte de dois homens, também em confronto com a PM. Depois, por volta das 19h50, um micro-ônibus foi incendiado.

Motoristas e cobradores do Stec realizaram protestos para exigir segurança. O grupo bloqueou a avenida Elmo Serejo Farias, em frente ao Ginásio de Esportes, ao atear fogo em pneus. A manifestação foi interrompida e o trânsito liberado por policiais da 22ª CIPM (Simões Filho) e da Rondesp RMS, que apagaram as chamas com um extintor e levaram os pneus

