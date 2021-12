Dois homens morrem e um fica ferido após colisão na BR-407

Dois homens morreram e um ficou ferido em uma colisão entre um carro e um caminhão-baú na na BR-407, próximo a cidade de Juazeiro (a 500 km de Salvador). O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira, 16.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no Km 45. O carro de passeio estava em direção a Juazeiro, enquanto o caminhão seguia sentido à cidade de Senhor do Bonfim.

As duas vítimas fatais já foram encontradas sem vida no local. Os corpos foram encaminhados para Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro. O motorista do caminhão-baú ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade hospitalar de Juazeiro.

