Dois homens morrem após serem atropelados na BR-290

Dois homens morreram na noite deste domingo, 25, após serem atropelados por um carro na altura do KM 64 da BR-290, em Texeira de Freitas, no Sul da Bahia.

Sandro e Misael Moreira Santos estavam de bicicleta quando foram atingidas pelo veículo, que vinha na mesma direção das vítimas. Os dois estavam vindo de uma localidade chamada 'Painha', onde moravam no sentido do município de Medeiros Neto. Com o impacto, as dois foram arremessados para longe do local do acidente, segundo o site Medeiros Dia a Dia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas quando chegaram ao local, as vítimas já estavam mortas.

O motorista, que não foi identificado, fugiu do local sem prestar socorro.

