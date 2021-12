Dois homens morrem após confronto com a polícia no interior da Bahia

Dois homens morrerem na zona rural do município de Xique-Xique, a 587 km de Salvador, nesta quarta-feira, 18. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a dupla morreu em confronto com a Polícia Militar (PM).

Ainda conforme a SSP-BA, uma denúncia anônima levou equipes localizarem a dupla com armas, drogas e munições. Após receberem a informação, as guarnições foram até o local e a dupla reagiu atirando contra os policiais.

A polícia revidou, atingindo os dois. A PM afirmou que eles chegaram a ser socorridos para o Hospital Municipal da cidade, porém não resistiram.

Identificados pelos prenomes de Clebão e Rodrigo, ambos já possuíam passagem pela polícia. Segundo a PM, eles teriam envolvimento com tráfico de drogas dos municípios de Xique-Xique e Itaguaçu.

Com a dupla foram encontrados um revólver calibre 32, sete munições, uma espingarda calibre 28, duas sacolas com maconha e um aparelho celular. Os materiais foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Xique-Xique

