Dois homens morrem após abordagem policial em ônibus

Dois homens foram mortos durante uma troca de tiros com policiais militares dentro de um ônibus no terminal rodoviário de Itabela (a 416 km de Salvador) na tarde de sábado, 5. A ação ocorreu por volta das 14h, quando os suspeitos já tinham embarcado no veículo, segundo informações do site Radar 64.

Paulo Oliveira Silva, conhecido como 'Jr. Fumaça', de 16 anos, e Caíque Santos Dias, de 21, eram procurados pela polícia pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídios. Eles tentavam deixar a cidade quando foram abordados pela polícia.

Os bandidos, que viajavam em uma poltrona no fundo do ônibus, morreram a caminho do Hospital Municipal Frei Ricardo. Com eles foram apreendidos dois revólveres de calibres 32 e 38.

