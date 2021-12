Dois homens foram mortos durante assaltos em Paripe e em Lauro

Dois suspeitos de assalto foram mortos na noite desta segunda-feira, 17, nos bairros de Paripe, em Salvador, e de Buraquinho, na cidade de Lauro de Freitas, na região metropolitana. Os crimes aconteceram em um intervalo de 20 minutos, entre 20h30 e 20h50.

O primeiro crime foi em Lauro. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), José Carlos dos Santos Neves, 18 anos, e um comparsa anunciaram um assalto em um ônibus da empresa Dois de Julho, que fazia linha Lapa-Abrantes, na avenida Santos Dumont, em Buraquinho.

Um passageiro reagiu e atirou em José Carlos. Ele foi levado para o Hospital Menandro de Farias e não resistiu. O parceiro dele conseguiu fugir.

Subúrbio

O outro suspeito de assalto morreu na rua da Ladeira, em Paripe, no Subúrbio de Salvador. O rapaz, que ainda não teve a identidade divulgada, praticava roubos na região com outro homem quando foi baleado. Ele foi atingido no pescoço, braço, coxa e cabeça e morreu no local.

A polícia não identificou nenhum dos autores dos disparos nos dois crimes.

adblock ativo