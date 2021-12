Duas pessoas ficaram feridas durante o capotamento de uma caminhonete na BA-262, próximo ao aterro sanitário da cidade de Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador). O acidente foi registrado na noite desta quarta-feira, 12, por volta das 20h.

As vítimas, dois homens que não tiveram a identidade divulgada, ficaram presas às ferragens e foram resgatadas em uma operação conjunta do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os dois foram levados para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. O estado de saúde dos feridos não foi informado até o momento. As informações são do Blog do Anderson.

Da Redação Dois homens ficam feridos em capotamento de caminhonete na BA-262

adblock ativo