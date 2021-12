Dois homens ficam feridos em acidente na BR-101

Um idoso ficou gravemente ferido em um acidente na manhã deste sábado, 11, na BR-101, próximo de Eunápolis. De acordo com o site Radar 54, Alcides Ferreira Pinto, de 82 anos, tentou ultrapassar um caminhão carregado de eucalipto, quando bateu de frente com um Palio que vinha no sentido inverso. O motorista do Palio, Deilton Fernandes Santos Júnior, 28 anos, também ficou ferido.

Os dois foram levados para o Hospital Regional de Eunápolis. Alcides, chegou a ficar inconsciente por alguns minutos, segundo a médica Christine Azevedo, que presenciou o acidente e prestou o primeiro atendimento as vítimas. Ele ainda fraturou os dois braços, a perna esquerda e teve traumatismo craniano. Já Deilton quebrou o fêmur.

