Dois homens e uma mulher são assassinados em Simões Filho

Três pessoas foram assassinadas na noite desta terça-feira, 13, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu por volta das 23h10, no bairro Pitanga dos Palmares.

Segundo o boletim de homicídios, as vítimas foram identificadas como Jair Cardoso dos Santos, 46 anos, Jozilene dos Santos Ferreira, 25 anos, e Erivaldo dos Santos, 40 anos. Até o momento não há informações sobre as circunstâncias do crime.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

