Dois homens e um adolescente são mortos em Dias D'Ávila

Três pessoas foram assassinadas a tiros na noite deste domingo, 7, no bairro Concórdia, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os corpos de Edivaldo da Silva, 43 anos, e de um adolescente de 16 estavam dentro do terreiro Candomblé da Val, na rua das Palmeiras. A terceira vítima, José Raimundo Novaes da Silva Júnior, 21, foi localizada em via pública, na mesma rua.

O crime aconteceu por volta das 20h30. De acordo com a Polícia Militar, guarnições da 36ª Companhia Independente da Polícia Militar (36ª CIPM/Dias D'Ávila) isolaram a área para a perícia do triplo homicípio.

Segundo o delegado Vitor Eça, titular da 25ª Delegacia, até a manhã desta segunda-feira, 8, ainda não há informações sobre a motivação do crime. As testemunhas devem ser ouvidas até o final do dia.

