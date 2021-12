Dois foragidos da justiça são presos na BR-116

Um homem e uma mulher, ambos foragidos da justiça, foram presos em dois ônibus interestaduais durante abordagens da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada na BR-116, no trecho da cidade de Jequié (a 370 quilômetros de Salvador).

A primeira prisão foi do homem de 33 anos, com mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Ele é acusado de crime de estelionato, ocorrido em 2014, no Macapá.

O homem estava em um coletivo que seguia de São Paulo capital para Natal, no Rio Grande do Norte, e foi abordado por volta das 19h desta quarta-feira, 29, no km 677.

Já na madrugada desta quinta-feira, 30, uma mulher de 32 anos foi presa em um outro ônibus que fazia o percurso Campinas/Salvador, na mesma quilometragem da rodovia, cerca de 6h depois da prisão do homem. A foragida estava com mandado de prisão expedido pela justiça baiana por tráfico de drogas, ocorrido em 2015, no município de Alagoinhas.

De acordo com a polícia, os dois presos, que não tiveram os nomes revelados, foram levados para a delegacia de Jequié onde estão à disposição da justiça.

Mulher tinha mandado de prisão por tráfico de drogas

