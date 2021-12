Dois ficam feridos após carro capotar na BR-330 neste sábado

Um homem e uma mulher ficaram feridos após um capotamento na BR-330, no município de Ipiaú (a 360 quilômetros de Salvador). O acidente ocorreu por volta das 12h deste sábado, 15.

Ana Vitória Regina Guedes e Charley Bicalho Xavier foram socorridos por pessoas que passam pelo local após o carro SUV modelo RAV4 ficar destruído. O veículo virou diversas vezes em uma ribanceira.

As vítimas foram socorridas para uma unidade hospitalar em Jequié. O nome do local não foi informado. O estado de saúde mais preocupante é o de Ana Vitória.

De acordo com o site Giro em Ipiaú, as vítimas são de Jequié. A causa do acidente ainda não foi esclarecida.

Carro era ocupado por um homem e uma mulher de Jequié

