'Dois de Paus' se entrega a policiais em delegacia

Rosival Alcântara dos Santos - conhecido como Tinteiro -, de 26 anos, é suspeito de traficar drogas e praticar assaltos. Ele é representado pelo "Dois de Paus" do baralho do crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e se entregou à polícia na Delegacia Territorial (DT) de Conceição do Almeida (a 150 km de Salvador).

A informação foi divulgada pelo titular da DT, delegado Nei Brito, nesta terça-feira, 17. "Ele se apresentou na quinta-feira, 12, com um advogado, sob alegação de estar sendo pressionado desde que foi informado, por familiares, de que passou a integrar o baralho do crime", contou o titular da DT.

Esconderijos - Segundo informações do delegado, Rosival mudava de esconderijo constantemente, desde que fugiu da unidade há quatro meses. "Ele havia sido preso em abril por tráfico. Em maio fugiu", disse o delegado.

Segundo Nei Brito, o "Dois de Paus" já esteve preso em 2010 por furto, mas foi liberado pela Justiça. Tinteiro também é acusado de praticar diversos assaltos em Sapeaçu e Santo Antônio de Jesus. "Ele permanecerá custodiado na carceragem da DT de Conceição do Almeida, à disposição da Justiça", salientou Brito.

