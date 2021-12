Dois corpos são encontrados perto de rio em Ilhéus

Dois corpos do sexo masculino foram encontrados na manhã da segunda-feira, 23, por uma equipe do Corpo de Bombeiros na região da foz do rio Cachoeira, localizada na cidade de Ilhéus (distante a 472 km de Salvador), no sul da Bahia.

Segundo o Blog do Gusmão, o primeiro corpo foi avistado boiando perto da ponte Lomanto Júnior e, o segundo, estendido na areia na Praia do Cristo.

Os corpos foram retirados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Um inquérito foi aberto para identificar a identidade e as causas das mortes dos homens.

