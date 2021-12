Dois corpos são encontrados no litoral de Mata de São João

Foram encontrados por populares na manhã do sábado 5, dois corpos do sexo masculino, em estado de decomposição próximo ao complexo Costa do Sauipe, no litoral de Mata de São João.

O setor de Investigação da Delegacia de Proteção Ambiental de Praia do Forte (DPA), suspeita que os cadáveres possam ter sido fruto de desova no local há pelo menos três dias. Ainda, de acordo com o órgão, não existe registro de desaparecidos no lugar.

Alguns moradores, juntamente com a polícia acreditam que as vítimas não residiam na cidade. No final da tarde, os corpos foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Salvador, onde seguem para perícia.

