Dois corpos são encontrados em cova rasa em Itabuna

Dois corpos foram encontrados em uma cova rasa em estado de decomposição na noite desta quinta-feira, 3, no antigo condomínio Bosque Verde no bairro Teotônio Vilela em Itabuna (a 450 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do Site Vermelhinho Notícias, populares acionaram a polícia ao encontrar os corpos enterrados. Uma das vítimas foi degolado. A polícia suspeita que os homens foram mortos por envolvimento com tráfico de drogas ou devido a guerra entre facções criminosas.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus para serem necropsiados e em seguida, identificados.

