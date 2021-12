Dois corpos são encontrados carbonizados em Simões Filho

A polícia encontrou dois corpos carbonizados dentro de um carro em chamas na manhã do domingo, 25, no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com informações do site Simões Filho Online, o veículo foi localizado pela Polícia Militar próximo à rotatória da Coca-Cola, no Centro Industrial de Aratu (CIA).

Ainda segundo o site, as duas vítimas estavam no banco de trás do carro e os corpos estavam totalmente carbonizados, o que dificultou a identificação. Os investigadores devem solicitar exames de DNA para confirmar as identidades.

O caso está sendo tratado, inicialmente, como duplo homicídio. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML), em Salvador. O crime será investigado pela 22ª Delegacia Territorial (DT) de Simões Filho.

adblock ativo