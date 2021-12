Dois corpos carbonizados são encontrados em Lauro de Freitas

Dois corpos foram encontrados carbonizados em uma travessa na rua Dr. Gerino de Souza Filho, em Itinga. As vítimas foram localizadas na noite deste sábado, 18, por volta das 19h40, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo a Polícia Militar, os corpos foram encaminhados para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidos.

IAPI

Outras duas pessoas foram mortas no bairro do IAPI, em Salvador, na noite deste sábado. Um adolescente de 17 anos foi assassinado na rua Cardeal, por volta das 20h20. No mesmo horário, um homem foi morto na rua Cosme e Damião.

Embora as mortes tenham acontecido no mesmo horário, os crimes não foram registrados como duplo homicídio, de acordo com a polícia.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar os dois casos.

