Dois caminhões de coleta de lixo são furtados no interior da Bahia

Dois caminhões compactadores da empresa A&S Engenharia Ambiental, que são usados diariamente na coleta do lixo na cidade de Conceição do Coité, a 210 km de Salvador, foram furtados na madrugada desta segunda-feira, 22, na garagem da empresa.

De acordo com a proprietária da companhia, Alessandra Paixão, os ladrões arrombaram a garagem e pegaram as chaves dos veículos. "Eles já foram direto na gaveta onde ficavam as chaves, já sabiam onde ir e que horas os caminhões estariam lá", conta.

Cada veículo é avaliado em cerca de R$ 200 mil. Apesar do transtorno, a empresa informou que a coleta de lixo não será comprometida no município.

O furto foi registrado na delegacia de Conceição do Coité e a polícia tenta localizar os veículos.

