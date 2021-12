Dois caixas são explodidos e R$ 50 mil roubados em Brejões

Dois caixas eletrônicos do Bradesco no município de Brejões (260 km de Salvador) foram explodidos na madrugada desta quarta-feira, 2, e cerca de R$ 50 mil foram roubados. De acordo com informações do titular da Delegacia Territorial de Brejões, Arão Borges dos Santos, cerca de oito homens de preto, fortemente armados, participaram da ação, que durou menos de 10 minutos.

O grupo se dividiu em dois carros, um modelo Fox branco e outro Fiat marrom, e três seguiram para um posto da Polícia Civil e da Guarda Municipal, a fim de coagir os agentes de segurança.

Os demais invadiram a agência, que fica na Praça Manoel Vitorino, no centro de Brejões, e com dinamites explodiram dois caixas eletrônicos, além de levarem cerca de R$ 50 mil reais do cofre, segundo o delegado Borges.

Na manhã desta quarta-feira, a perícia foi ao local e chegou a encontrar uma caixa de notas de R$ 10 próxima ao cofre. Parte da agência ficou completamente destruída.

Conforme o delegado, os assaltantes evadiram pela BA-026 e seguiram em direção à BR-116. No momento, agentes da Polícia Civil e Militar realizam rondas na região, na tentativa de localizar os criminosos.

