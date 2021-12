Dois caixas eletrônicos são explodidos em Porto Seguro

Criminosos explodiram dois caixas eletrônicos do Bradesco na madrugada deste sábado, 15, na cidade de Porto Seguro, extremo sul da Bahia. De acordo com informações do site Radar 64, o banco não informou a quantia que foi levada. A agência está isolada e deve passar por perícia.

Ainda segundo o site, moradores afirmaram à polícia local que a quadrilha utilizou uma motocicleta e uma Hilux branca durante a ação criminosa. Como na agência havia marcas de sangue, as guarnições foram em busca de suspeitos no hospital público Luís Eduardo Magalhães.

Um homem, que havia dado entrada na emergência, com ferimentos causados por fragmentos de vidro, chegou a ser interrogado, e afirmou que tinha se machucado enquanto tentava recolher o dinheiro espalhado pelo chão após a explosão do caixa.

O suspeito foi levado para prestar depoimento na delegacia da cidade. A polícia ainda não conseguiu identificar os responsáveis pelo crime.

Local ficou repleto de estilhaços; homem se machucou ao tentar pegar dinheiro

