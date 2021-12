Dois caixas eletrônicos são explodidos em agência de Morpará

Dois caixas eletrônicos de uma agência do banco do Bradesco do centro de Morpará (a 690 km de Salvador) foram explodidos por dinamites na madrugada desta sexta-feira, 7.

Segundo informações do delegado Leonardo Soares, da Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Bom Jesus da Lapa), o crime ocorreu por volta das 1h30, quando 10 homens, divididos em dois veículos, um modelo S10 e outro Fiat Strada prata, invadiram a agência.

Conforme o delegado, um agente administrativo da Delegacia Territorial de Morpará informou que o grupo se espalhou e parte dele chegou a atirar na casa de alguns policiais, que estavam de folga e moram nas proximidades, a fim de evitar a ação da polícia. Ninguém ficou ferido.

A operação durou cerca de 40 minutos e, em seguida, os criminosos fugiram sentido Ibotirama (a 650 km da capital baiana). A quantia roubada ainda não foi divulgada pelo banco.

Desde o início da manhã, a Polícia Civil e Militar realiza rondas na área, na tentativa de localizar os criminosos.

