Dois adolescentes são mortos em Dias D'Ávila

Dois adolescentes foram assassinados na madrugada desta quinta-feira, 16, por volta de 0h30, em Dias D'Ávilla, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a polícia, os crimes aconteceram em dois imóveis diferentes no bairro Concórdia.

Seis homens armados invadiram primeiro uma casa na rua Quadra, onde mataram Lucas Alves dos Santos Soares, de 18 anos. Ele foi baleado no peito e pescoço. Em seguida, ele seguiram para a rua Cláudio Cajado, onde entraram no imóvel onde o adolescente A.D.de S., de 14 anos. O garoto foi morto com tiros na cabeça e pescoço.

Os suspeitos não foram identificados. Mas, segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas.

