Dois adolescentes são assassinados em Feira

Dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram assassinados na noite desta terça-feira, 28, em Feira de Santana - a 109 quilômetros de Salvador. Os crimes aconteceram em um intervalor de uma hora.

Segundo o site Acorda Cidade, o primeiro crime aconteceu por volta das 20 horas, na rua Mangaratiba, localizada no bairro Sítio Novo. A vítima, Israel Carlos Lopes da Silva, foi baleada na região do rosto e do tórax.

O outro crime, aconteceu por volta das 21h, na rua Muriaé, no bairro Serraria Brasil, quando a vítima, Joaquim Bezerra de Lima Neto, foi baleada nas costas. De acordo com o site, os disparos foram feitos por dois homens que estavam em uma bicicleta.

Em ambos os crimes, os autores dos disparos ainda não foram identificados.

O delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios do município, disse que a polícia investiga os casos para saber se os dois crimes estão relacionados.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Técnica (DPT) da região.

