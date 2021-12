Docentes de universidades estaduais fecham rodovias

Em greve, os professores das quatro Universidades Estaduais da Bahia fecharam nas BR-116, BR-101 e BR-415, que passam pelas cidades de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Eunápolis e Santa Cruz. A ação aconteceu entre 6h30 e 9h.

De acordo com a assessoria da Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana (Adufs), os atos têm o objetivo de pressionar o governo a retomar a negociação.

A greve da categoria dura 58 dias e o governo teria proposto adiar a discussão da pauta para 4 de agosto, mas voltou atrás, de acordo com a Adufs, e convocou uma reunião para esta quinta, 9, às 16 horas, na Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem).

Os docentes pedem revogação do projeto de lei 7176, que rege o funcionamento das universidades, destinação de 7% da receita líquida de impostos às instituições, ampliação do quadro de vagas e respeito aos direitos trabalhistas.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Secretaria de Administração do Estado (Saeb), responsável pela negociação com a categoria, mas ainda o órgão não se posicionou.

adblock ativo