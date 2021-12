Doadores de medula óssea crescem mais de 30% na Bahia

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), órgão vinculado à Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), registrou aumento de mais de 30% do número de cadastro de doadores de medula óssea, nos últimos dois anos.

De acordo com o órgão, a Bahia contabilizou em 2014 um total de 20.833 cadastros no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). Já em 2015, o número subiu para 27.140.

Em nota, o órgão acredita que o aumento de cadastros é devido a contínuas ações de sensibilização, engajamento das unidades de coleta no interior do estado, descentralização do atendimento com as unidades móveis (Hemóveis) e da interação e parceria com diversos segmentos públicos e privados da sociedade.

Doação

Para se tornar um doador, é preciso ter entre 18 e 55 anos e estar bem de saúde. O candidato será levado a preencher um formulário com dados pessoais e realizar a coleta de uma amostra de sangue com 5ml para testes de compatibilidade.

Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados em um sistema informatizado que realiza o cruzamento com dados dos pacientes que estão necessitando de um transplante.

Em caso de compatibilidade com um paciente, o doador é chamado para exames complementares e, em seguida, para realizar a doação. A retirada da medula é feita por meio de punções no osso da bacia e se recompõe em apenas 15 dias.

