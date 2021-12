Doações externas de sangue são suspensas em Feira

Devido ao surto da febre chikungunya, que assusta os moradores de Feira de Santana nos últimos meses, a unidade da Hemoba na cidade decidiu suspender por tempo indeterminado todas as campanhas externas de doação de sangue. A decisão foi anunciada no início da semana e tem como base as portarias do Ministério da Saúde que tratam da doença.

"É uma medida de prevenção. Se há um surto da doença, temos obrigação de dar segurança a doadores, receptores e nossos servidores", disse a coordenadora do hemocentro, Luciene Coutinho.

Segundo ela, as campanhas que estavam previstas para outubro e novembro foram suspensas. Ela explica que, embora todo o material coletado seja tratado com os mesmos cuidados e critérios que na sede do homocentro, o trabalho nas áreas externas são mais ágeis, já que o número de doadores é maior.

Triagem

"A triagem ficou mais demorada, já que a entrevista ganhou um novo item, a chikungunya. Para facilitar o trabalho e dar maior segurança, as doações serão feitas apenas na nossa sede", diz, informando que logo que a situação seja controlada, as campanhas retornarão.

No último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade tinha 922 notificações da chikungunya, 274 confirmadas com a doença, 38 descartadas e 610 em investigação.

Nesta terça-feira, 21, a secretaria atualizou esses números. Já são 371 os casos confirmados. Conforme o levantamento, foram notificados 1.015 casos suspeitos da doença, sendo 371 casos confirmados, 39 casos descartados e 605 que continuam em investigação.

O bairro George Américo é o que concentra o maior número de casos notificados, 407, dando um percentual de 44,14% do total. Logo depois vem o Campo Limpo, com 161 (17,46%), Sítio Novo, com 47 (5,09%), povoado Rio do Peixe (Distrito de Jaguara), com 31 (4,06%), Cidade Nova, com 27 (2,92%), Sobradinho, com 25 (2,71%), e Pampalona, com 16 (1,73%) notificações.

