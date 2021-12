Doação de R$ 56 mil beneficia mais de mil famílias impactadas pela pandemia na Bahia

Mais de mil famílias impactadas pela pandemia da Covid-19 serão beneficiadas neste Natal com a doação de mais de R$ 56 mil, realizada pela Bracell e seus colaboradores ao Instituto Liga do Bem. A afirmação é de Nelinho Chagas, presidente e fundador da entidade sem fins lucrativos que atua em diversas cidades na Bahia.

Durante o mês de novembro, os colaboradores da Bracell arrecadaram voluntariamente recursos a fim de contribuir com a Liga do Bem na ajuda às pessoas impactadas pela Covid-19 na Bahia. Ao todo, R$ 18.749,34 foram arrecadados inicialmente pelos profissionais. Esse valor, no entanto, foi triplicado pela empresa, aumentando a doação para R$ 56.248,02.

Sabrina de Branco, gerente sênior de Relações Corporativas, Comunicação e Sustentabilidade, destaca a alegria e satisfação dos colaboradores da Bracell e da empresa em poder contribuir para minimizar os efeitos da pandemia, principalmente entre a parcela da população que mais necessita de ajuda neste momento tão difícil.

“Essa iniciativa é motivo de orgulho para nós. Ela faz parte das comemorações do Founder’s Day da RGE, que ocorre em todas as empresas do grupo ao redor do mundo, reunindo esforços voluntários para promover o bem em comunidades vizinhas. Este ano o foco foi apoiar a luta contra os impactos da Covid-19”, explica Sabrina. No Brasil, a ação ocorreu nas unidades da Bracell na Bahia e São Paulo.

A gerente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Bracell BA, Mouana Fonseca, diz que a campanha com os colaboradores focou em diversas ações para arrecadar recursos, como a venda de produtos de projetos sociais, lanches e rifas.

Ela ainda pontua que a escolha da Liga do Bem se deu, principalmente, “por ser uma instituição reconhecida pelos trabalhos sociais que realiza nas comunidades vulneráveis no estado, reunindo um grupo de mais de 600 voluntários que mudam a vida das pessoas com suas ações”, conclui.

