DNA comprova que homem estuprou quatro mulheres na Bahia

O empregado Jorge Silveira da Silva, 33, anos acusado de estuprar quatro mulheres em três diferentes municípios do interior da Bahia, teve a autoria dos crimes confirmada nesta terça-feira, 21, com a divulgação do resultado dos laudos de comparação do material genético (DNA) encontrado nas vítimas. Os crimes ocorreram entre os anos de 2014 e 2015, na zona rural das cidades da Guajerú, Paramirim e Presidente Jânio Quadros.

De acordo com a Polícia Civil, Jorge foi preso em maio de 2015, pouco depois de ter feito mais uma vítima. Na ocasião, as quatro mulheres o reconheceram como autor dos estupros.

Segundo o órgão, existem informações de que Jorge costumava circular por várias cidades do interior do estado à procura de vítimas.

adblock ativo