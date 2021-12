Divulgador da Telexfree é encontrado morto em Feira

O empresário Dorian da Silva Santos, conhecido como Dorian da Telexfree, foi encontrado morto nesta terça, 19, no povoado de Caetano, no distrito de Humildes, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador).

Segundo o site Acorda Cidade, a vítima foi executada com seis tiros na cabeça e foi achada com as mãos amarradas para trás. Ele estava desaparecido desde as 15 horas de terça, quando esteve na casa de um amigo em Feira de Santana.

O empresário teria deixado o local após receber uma ligação. Ele teria que buscar a filha por volta das 17 horas, mas não compareceu. O celular dele foi encontrado em frente a uma empresa nas margens da BR-324.

Dorian ficou conhecido na região por divulgar a empresa Ympactus Comercial S/A - conhecida popularmente como Telexfree. O homem também era pré-candidato a prefeito de Serra Preta.

