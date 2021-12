Divulgado retrato falado de casal suspeito de sequestrar Gabrielly

O casal suspeito de sequestrar a menina Gabrielly Gomes Santana, de 7 anos, teve o retrato falado divulgado pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 23. A garota, que mora em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), está desaparecida desde o dia 21 de janeiro.

De acordo com a polícia, um caminhoneiro garante ter avistado a garota com o casal, em um veículo, num posto de gasolina da cidade de Oeiras, no interior de Piauí, no dia 2 deste mês.

O coordenador de Polícia Civil de Feira de Santana, João Uzzum, afirmou que o caminhoneiro passava pela cidade baiana quando viu o retrato da criança. Ele reconheceu como sendo a mesma menina vista no Piauí e procurou a polícia baiana.

Seguindo o relato, a polícia confeccionou o retrato falado. Ele descreveu um mulher loira, de cabelos médios e aproximadamente 40 anos. Já o homem seria pardo, forte, com aparência de 25 anos. A Polícia Civil ressalta que os retratos não têm 100% semelhança e, por esse motivo, traz algumas lacunas, especialmente no rosto da mulher.

Ainda não há confirmação de que a menina vista com o casal no Piauí é realmente Gabrielly. "Passamos esse material [retrato] para a polícia do Piauí. Estamos fazendo uma investigação conjunta. A gente não pode afirmar com certeza se vai ou não ser essas pessoas [que estão com ela]", explicou João Uzzm.

Gabrielly foi vista pela última vez no dia 21 de janeiro em Feira de Santana (Foto: Reprodução | Facebook)

Desaparecimento

Há dois meses Gabrielly sumiu quando foi vista na frente da casa onde morava há 2 anos com a avó Maria da Glória Costa Gomes. Segundo ela, familiares foram à delegacia registrar a ocorrência.

Maria da Glória disse em depoimento que a neta sempre brincava na porta de casa com as amigas, mas no dia do desaparecimento estava sozinha. Vizinhos teriam visto um "carro estranho" rondado a localidade.

Um suspeito chegou a ser preso no dia 26 de janeiro e ficou até o dia 15 de fevereiro no Conjunto Penal de Feira de Santana, mas foi solto.

Na ocasião, a polícia informou que a prisão temporária foi solicitada à Justiça por causa de fortes indícios da participação no crime. Ele foi liberado porque o prazo do mandado de prisão temporária expirou.

adblock ativo