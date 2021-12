Divulgado horário e local de provas para concurso da PRF

Foi divulgado nesta quarta-feira, 30, pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília (Cespe), a lista de consulta para local e horário das provas para cargo de Policial Rodoviário Federal (PRF).

As provas estão divididas em objetiva e discursiva e acontecem neste próximo domingo, 3. A aplicação da prova terá duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na parte da tarde. No total, serão disponibilizadas 500 vagas com remuneração de R$ 9.473,57.

Consulte aqui. Inscritos O total de candidatos inscritos foi de aproximadamente 130 mil, tendo o estado do Pará como o que registrou o maior número, 12.700. No entanto, a maior concorrência ficou com Minas Gerais, onde a disputa terá 1.585 candidatos para cada vaga, na modalidade Ampla Concorrência. Já a menor disputa será no Acre; 153 inscritos para cada vaga.

