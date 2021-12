Divulgada lista de docentes com acúmulo indevido de funções

A lista dos 164 professores das universidades estaduais contratados em regime de dedicação exclusiva, mas que exercem outras atividades fora das instituições, foi divulgada nesta quinta-feira, 17. A relação foi publicada no Diário Oficial do Estado.



Os docentes são convocados a comparecer na sede da Corregedoria Geral do Estado, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Eles devem prestar esclarecimentos entre os dias 5 e 9 de outubro, além de apresentar documentos.

Quem não puder comparecer deve ser representado por um procurador. Caso contrário, o servidor está sujeito a sanções administrativas, como suspensão temporária dos vencimentos, de acordo com publicação no Diário Oficial do Estado. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (71) 3115-3363 / 1604.

Acúmulo indevido

De acordo com o Governo do Estado, os docentes foram contratados em regime de dedicação exclusiva e recebem até três vezes mais que outros professores. Conforme a legislação, eles estão proibidos de exercer outras atividades remuneradas.

Mas um levantamento realizado pelo Estado identificou que esses profissionais estão descumprindo essa regra. Diante da situação, o governo diz que vai solicitar a devolução de R$ 11,5 milhões pagos a título da dedicação exclusiva.

Dos 164 em situação irregular, 51 estão lotados na Universidade do Estado da Bahia (Uneb), 40 na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs), 36 na Universidade de Santa Cruz (Uesc) e outros 37 da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb).

