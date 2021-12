Divulgada lista de barraqueiros classificados para Micareta de Feira

Foi divulgada nesta quarta-feira, 20, a lista com os nomes dos classificados, desclassificados e inabilitados para o uso de espaço público com instalação temporária e comercialização de bebidas e alimentos na Micareta 2019 de Feira de Santana (localizado a 116 km de Salvador).

A relação, disponível no Diário Oficial Eletrônico da cidade, informa que os interessados devem realizar o pagamento do Documento em Arrecadação Municipal (DAM) até a próxima sexta-feira, 29. A emissão do DAM, dos licitantes classificados será dia 28 deste mês.

adblock ativo