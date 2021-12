Divulgada foto do suspeito de ter ateado fogo em casa e matado cinco

A polícia divulgou nesta quarta-feira, 4, a foto do suspeito de ter ateado fogo em casa onde residia, na cidade de Feira de Santana, a 109 km de Salvador, e matado cinco pessoas da própria família.

Identificado como Gilson de Jesus Moura, de 49 anos, ele já teve o mandado de prisão solicitado à Justiça pelo delegado Gustavo Coutinho, titular da Delegacia de Homicídios (DH/Feira), que apura o crime.

O delegado informou que na noite de terça, 3, Gilson esteve na casa de uma vizinha e conversou com a sogra do filho mais velho (filho do primeiro casamento), de pré-nome Rosa, que disse: "Ele avisou que ia fazer uma arte e depois se mataria".

A familia e vizinhos estão surpresos com a atitude de Gilson. Eles afirmam que o suspeito era uma pessoa calma e que havia parado de beber há 8 anos.

O delegado informou ainda que na noite do Réveillon Cristina havia se excedido na bebida e estava dançando no bar que o casal tinha na frente da casa. Gilson ficou com ciúmes da situação, e acabaram discutindo. Depois disso, Gilson ameaçou Cristina, dizendo que ia tocar fogo em uma moto que ela tinha.

O galão plástico utilizado no transporte da gasolina usada no incêndio do imóvel já foi encaminhado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), informou Coutinho.

Casa, no bairro Mangabeira, foi destruída pelo incêndio​ (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

Crime

Gilson teria jogado gasolina e ateado fogo na esposa, a também comerciante Ana Cristina de Jesus Moura, 37, nos quatro filhos do casal – três meninas de 13, 8 e 4 anos, e um menino de 9 anos –, na filha adolescente da mulher, que estava grávida de 5 meses, e no filho dela, um bebê de um ano e seis meses.

Todos foram surpreendidos pelo homem, por volta das 3h da madrugada, enquanto dormiam na casa de número 19, do Residencial Alto do Rosário, no bairro Mangabeira. Das sete vítimas, apenas Ana e a filha caçula sobreviveram ao atentado e, até ontem à noite, seguiam internadas em estado grave.

Segundo o delegado, Ana relatou que primeiro Gilson entrou no quarto onde as crianças de 8, 9 e 13 anos dormiam com a adolescente de 16 anos e o filho dela, ateou fogo e trancou a porta do comôdo para que ninguém saísse. Em seguida, ele foi até o quarto do casal onde ela e a menina de 4 anos dormiam.

“Ele chegou em casa ontem [terça-feira], às 23h, com um galão de cinco litros com combustível, esperou todo mundo dormir para incendiar a casa com todos dentro. Antes disso, às 21h, ele foi na casa da sogra do filho, uma mulher chamada Rosa, e disse que iria fazer uma arte e depois se suicidar”, contou o delegado Gustavo Coutinho, titular do Departamento de Homicídios (DHPP) de Feira de Santana, ao reafirmar que o comerciante fez tudo de caso pensado.

Após o crime, Gilson trancou a porta do imóvel e fugiu em seu veículo, um Gol vermelho de placa HZT- 7123. “Esperamos prendê-lo logo ou que ele se entregue com o advogado. Representamos pela prisão preventiva e o juiz de plantão já decretou oficialmente”, afirmou o delegado. Ainda segundo o titular, em 2015, Gilson tentou esfaquear a mulher. O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).

adblock ativo