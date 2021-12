Distribuidora de material escolar é destruída pelo fogo

Um incêndio de grande proporção nesta terça-feira, 2, abalou por completo a fachada da distribuidora de material escolar e de escritório Sodine, localizada na Avenida José Falcão da Silva, no centro de Feira de Santana (a 108 quilômetros de Salvador).

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda pela madrugada e operou no local desde as 2h. Mas os profissionais da corporação só conseguiram acessar o foco do incêndio por volta das 11h30.

De acordo com bombeiros que participaram da operação de combate às chamas, o fogo começou no subsolo do estabelecimento, o que dificultou o acesso à estrutura interna do prédio.

O fato de a empresa conter materiais de fácil combustão - como papéis e madeira - contribuiu para que o fogo se alastrasse rapidamente. Em consequência, parte de trás do edifício teve as paredes danificadas pelo incêndio. Foram necessários 30 homens para conter as chamas. Além disso, mais cinco integrantes do Corpo de Bombeiros de Salvador foram acionados para atuar no local.

A fachada do prédio ficou totalmente comprometida, o que não surpreendeu os combatentes. "Como o incêndio começou no subsolo e se espalhou logo, devido aos materiais inflamáveis, as paredes laterais foram rapidamente danificadas. Isto causou o desmoronamento de toda a fachada do edifício", explicou o soldado Júlio, assessor de comunicação da corporação.

Sob controle - O Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas por volta das 15h. Mas, até o fechamento desta edição, o fogo ainda não tinha sido debelado completamente. Pela manhã, a companhia se preocupou em evitar que as chamas se propagassem para o único empreendimento vizinho, onde se vendem motos.

A parede do empreendimento ao lado foi resfriada, eliminando a probabilidade de dispersão das chamas. À exceção desse edifício, apenas um terreno baldio está nas adjacências da distribuidora de material escolar.

A operação "rescaldo" foi iniciada pelos bombeiros por volta das 15h, na tentativa de cessar parte do incêndio. Jatos de água possibilitaram a supressão das chamas, que somente permaneceram em pontos dispersos.

De acordo com o soldado Júlio, os motivos que teriam provocado as chamas ainda estão sendo apurados. "A proprietária do empreendimento esteve no local e entrará em contato com os peritos, que poderão informar, posteriormente, as causas do incêndio", disse.

adblock ativo