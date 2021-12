Disque 129 da Defensoria Pública estará indisponível sexta

O disque 129 da Defensoria Pública da Bahia estará indisponível na manhã desta sexta-feira, 6. O motivo é a mudança da sala onde funciona a Central de Relacionamento com o Cidadão - CRC, onde são recebidas as ligações, no edifício MultiCab, Sussuarana. A previsão de volta é às 12h do mesmo dia.

Será feita a transferência da parte lógica que atende a unidade, a fim de ampliar o espaço destinado à CRC e a capacidade de atendimento através do 129.

