Disputa entre BDM e Katiara causa a morte de dois adolescentes

Dois adolescentes foram mortos e um ficou ferido durante uma briga por ponto de venda de drogas em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite deste domingo, 22. As vítimas foram identificadas como J. C. S. G, 16 anos, e E de J. das V., 17 anos. A pessoa ferida, segundo a polícia, foi Tailon Santos de Jesus, 18 anos.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as vítimas estavam na rua Lavadouro, próximo à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em um local conhecido como Campo da Saboaria, no bairro Sarandi, por volta das 20h30.

A disputa, que resultou nas duas mortes, seria entre as facções Bonde do Maluco (BDM) e a Katiara. Ainda conforme informações da 20ª Delegacia, situada em Candeias, as vítimas são da BDM.

Tailon chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, onde está internado. As outras duas vítimas morreram no local. Ainda não se sabe quem teria efetuado os disparos contra as vítimas. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e a 20ª Delegacia vão investigar o caso.

