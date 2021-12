Disputa de terreno em bairro de Feira envolve vereador

A disputa pela propriedade de um terreno no bairro Conceição I, no município de Feira de Santana (a 110 km de Salvador), envolve o vereador Luiz Augusto de Jesus (Lulinha). A dona de casa Maria Madalena Pimenta de Freitas alega que o vereador ocupou o lote de forma ilegal, e ainda está com uma cópia da escritura em nome da mesma.

Ela contou que comprou o terreno na década de 1980 para investir um capital e que, embora não tenha cercado a área, passava pelo local com frequência e que fez amizade com o vizinho dos fundos.

"Um dia, ele (o vizinho) me disse que um candidato a vereador estava ajudando as pessoas, mas que a gente precisava entregar uns documentos. Sem pensar que poderiam utilizar para outra coisa, dei a cópia da escritura do lote", revelou.

Madalena, como é mais conhecida, disse que, no ano passado, ela e o marido decidiram vender o imóvel. Uma imobiliária chegou a colocar placa anunciando o terreno. "Mas o Lulinha chegou lá, arrancou a placa, disse que ele era o dono e registrou uma queixa contra nós na delegacia", contou.

Ela enfatizou que nunca fez negócio com o terreno e que vai brigar na justiça pelos seus direitos. "Quando minha mulher foi falar com o Lulinha, ele chegou a dizer que ela é que não se lembrava que tinha vendido pra ele", disse o marido de Maria Madalena, Ricardo Freitas.

Já para a reportagem, o vereador afirmou que adquiriu o terreno de uma terceira pessoa, que seria o vizinho dos fundos. Informou ainda que este teria comprado o lote dela e, depois, revendido para o vereador.

"Como não foi feito o registro de compra e venda, agora eles [o casal] querem vender de novo. Tanto que eu fiz um registro de queixa na delegacia quando botaram a placa no lote" enfatizou.

Lulinha disse que o caso está na Justiça e que tem diversos documentos provando que é o proprietário. "Eles venderam, mas como não foi feito o registro no cartório, estão criando esta situação", argumentou.

O fato de estar com os carnês do IPTU pagos desde 2007 é, para ele, uma prova da que é o proprietário. "Não iria pagar um imposto para outra pessoa que nem conheço. Pago o imposto porque o terreno é meu", assegurou, acrescentando que a escritura que tem em nome dela não tem valor "porque nunca foi registrada".

Empresa

Na Nordeste Empreendimentos Imobiliários, empresa que criou o loteamento há quase 50 anos, a gerente administrativa Helena Maria de Souza afirmou que consta nos registros da imobiliária a aquisição do lote por Maria Madalena em dezembro de 1981.

"Desde então, não tivemos alteração sobre a propriedade da área", disse, enfatizando que foi realizada a escritura seguindo os trâmites normais. Segundo ela, a empresa não tem conhecimento sobre esta negociação.

adblock ativo