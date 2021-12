Dirigente do MST é assassinado com 15 tiros no Iguaí

O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) pretende fazer uma manifestação nesta quarta-feira, 3, no sepultamento do militante Fábio dos Santos Silva, assassinado na manhã desta terça-feira, 2, com 15 tiros, na cidade de Iguaí, no sudoeste baiano.

Silva, que integrava a direção estadual do MST, foi morto na frente da mulher e da filha, por dois pistoleiros em uma moto que interceptou o veículo ocupado pela família. O movimento vai cobrar a apuração do crime e a punição dos culpados.

Márcio Matos, um dos coordenadores estaduais do MST, lembrou que o colega vinha sofrendo ameaças de morte desde o ano passado, quando foi preso por participar da ocupação da Fazenda Três Lajedos.

