Diretor do Sindilimp é assassinado a tiros em Itabuna

Foi encontrado na tarde desta terça-feira, 16, em Itabuna, o corpo do diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza (Sindilimp) da região sul da Bahia, Moisés Ribeiro da Silva, de 35 anos.

O corpo estava em um rio da região de Nova Itabuna, de bruços, com a orelha parcialmente cortada e marcas de tiros, segundo informações do site Verdinho Itabuna. A moto da vítima estava a poucos metros do local onde o corpo foi encontrado, e nada foi roubado.

Em nota, o Sinergia Bahia lamentou a morte do sindicalista.

