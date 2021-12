Diretor do Conjunto Penal de Feira de Santana pede demissão

O diretor do Conjunto Penal de Feira de Santana, Clériston Leitte, pediu demissão e foi exonerado do cargo. A informação foi publicada na edição desta terça-feira, 10, do Diário Oficial do Estado da Bahia. O pedido de saída aconteceu logo após a fuga de 6 detentos durante a visita no domingo, 8.



Na publicação não consta nomeação do novo diretor e o diretor adjunto Nilson Sérgio de Brito Ribeiro é quem está respondendo pela unidade prisional.





A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP para obter maiores informações sobre o caso, mas não teve sucesso.



Nesta segunda-feira ,9, um dos foragidos, identificado como Itaney de Jesus Vieira, foi recapturado no município de Riachão do Jacuípe, na Bacia do Jacuípe.

