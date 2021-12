Diretor de creche acusado de abusar de criança é preso

O diretor de creche, Jonas Souza de Jesus, que é suspeito de ter abusado sexualmente de uma menina de 11 anos, voltou a ser preso nesta sexta-feira, 25. O juiz Armando Duarte Mesquita Júnior, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, determinou a detenção de Tio Jonas, como é conhecido, novamente por entender que ele descumpriu medidas cautelares prevista no Código de Processo Penal.

"O Ministério Público tomou conhecimento que ele estava ameaçando a vítima e testemunhas do caso e então representou pela prisão preventiva e o juiz acatou", disse o delegado João Rodrigo Uzzum, coordenador da 1ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin).

O delegado ainda afirmou que a vítima, que estudava na creche que Jonas dirigia, teve que se mudar de Feira de Santana com medo das supostas ameaças feitas pelo suspeito.

Jonas foi detido inicialmente no dia 20 de agosto após ser denunciado por estupro de vulnerável. Mas ele foi liberado no último dia 10 para responder processo em liberdade.

Ele agora está detido no Conjunto Penal, em Feira de Santana.

A reportagem tentou contato com o advogado de Jonas por meio do telefone celular, mas não conseguiu falar com o defensor.

adblock ativo